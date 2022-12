¿Qué derecho se vulneró con trino de Duque sobre Vírgen de Chiquinquirá? Abogado explica

El presidente Iván Duque deberá eliminar de sus redes sociales un trino que hace referencia a su fe y creencia sobre la Virgen de Chiquinquirá. Esto fue ordenado por el Tribunal Superior de Cali luego de una tutela interpuesta por un abogado por una publicación que realizó el mandatario el pasado 9 de julio.

La tutela fue realizada por Víctor David Aucenon Liberato, abogado de profesión, quien asegura que la interpuso como ciudadano particular y afectado por la protección de los derechos humanos, libertad de culto y la separación entre el Estado y a religión, luego de un trino del presidente Duque en el que hacía referencia a la conmemoración del Día de la Virgen de Chiquinquirá.

Ante esto, el Tribunal Superior de Cali falló a su favor y le ordenó al mandatario de los colombianos que en menos de 48 horas debe reiterar dicha publicación de su cuenta en Twitter.

En diálogo con Mañanas BLU, Aucenon Liberato, autor de la tutela, explicó qué lo motivó a llevar a los estrados judiciales este caso y qué derecho suyo sintió que era vulnerado con la publicación del jefe de Estado.

“A mí parecer, no solamente se vulneran mis derechos, sino los de todos los colombianos con el tuit y con el contexto con el que se da el tuit. Unos días antes, la vicepresidenta hizo un trino similar en la cuenta oficial de la Vicepresidencia. Ese tuit duró dos días y yo estaba supremamente ofendido con mis derechos”, manifestó.

El abogado, que no simpatiza con ninguna religión, sostuvo que “no le interesa” la creencia del presidente o la vicepresidenta y que lo que sí le interesa es que “se utilice el cargo público para hacer un proselitismo religioso”.

En tal sentido, explicó que la ley lo cobija porque, de acuerdo con la Constitución, no se puede dar “ningún tipo de promoción o nombramiento, tácito o al aire libre” sobre proselitismo religioso por parte del presidente.

“La Constitución son miles de sentencias y tratados internacionales y en esa sentencia, la más famosa, de Alejandro Martínez Caballeros, C-350 de 1994, deja muy claro que la separación de Estado y religión es tajante. No hay ningún tipo de excusa para que haya relación más allá de la que debe haber de libertad de cultos”, dijo.

“Los presidentes tienen derecho a tener un credo, pero lo que no pueden hacer es utilizar su poder y su cargo para hacer proselitismo religioso. En la cuenta de Twitter de Duque se maneja información oficial y ese trino genera una confusión”, aseguró.

¿Qué derechos se le vulneraron?

“Se me vulnero el artículo 19 de la Constitución, que es sistemático y que habla de la separación tajante entre el Estado y la religión. Se me vulnera ese derecho. Todas las religiones deben convivir en paz”, indicó.

Agregó que se sintió ofendido con el trino porque considera que el presidente usa su cuenta de Twitter, con más de dos millones de seguidores, para hacer “proselitismo” y desconoce a las demás religiones y a quienes, como él, son agnósticos.

“El presidente está desconociendo a quienes son agnósticos, ateos, cristianos, budistas, a todos. El hecho de uno no tener una religión de las famosas o comunes, no quiere decir que uno no tenga una postura en el ámbito espiritual”, finalizó.

