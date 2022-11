Rescatan a perrita que ladrones habían robado a su dueña mientras la paseaba en Bucaramanga

El robo de Bella como se llama la perrita, ocurrió en el barrio Pan de Azúcar de Bucaramanga mientras Edna Patricia Gómez, su dueña, en compañía de su hija, la paseaban por el sector y fueron abordadas por dos jóvenes que las amenazaron con cuchillos y le robaron la mascota.

La policía conoció el caso y por varias llamadas que recibió la dueña de la perrita y carteles que pegaron sobre su desaparición, las autoridades lograron ubicarla.

“A mi me llamaron a decirme que la perrita la tenían en el barrio Vegas de Morrorico y que me la iban a devolver, que llegara a la cancha El Pedregal. Sin embargo, luego recibí otra llamada de un hombre que me dijo que la había comprado por $135.000 y dio el lugar exacto donde la tenía”, contó Edna.

Tras el seguimiento la policía llegó hasta la vivienda donde tenían a Bella, la rescató y entregó a su dueña. En un video grabado por la policía se ve el emotivo encuentro entre la mascota y su propietaria.

La policía está tras la pista de los dos hombres que robaron la mascota y amenazaron a la mujer y su hija con armas blancas.

Gracias al trabajo articulado de la SIJIN con los integrantes del Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes rescatamos a la canina Bella 🐶 quien fue entregada a sus propietarios, seguimos comprometidos con la protección de los animales. #SomosUnoSomosTodos pic.twitter.com/sdpaJ9cCg6 — BG. Luis Ernesto García Hernández (@PoliciaBmanga) June 12, 2020

