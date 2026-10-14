Se acerca lectura de sentido de fallo en proceso del empresario Carlos Solarte por caso Odebrecht

El proceso penal contra el empresario Carlos Alberto Solarte Solarte, relacionado con presuntas irregularidades en la contratación del interconector Tunjuelo-Canoas en Bogotá y el caso Odebrecht, se acerca a la etapa de decisión judicial. La Fiscalía General de la Nación solicitó recientemente condenarlo durante sus alegatos de conclusión.

La investigación está relacionada con el contrato firmado en 2009 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo objeto era la construcción del interceptor Tunjuelo-Canoas. Según los argumentos presentados por el fiscal del caso, desde la etapa de licitación se habrían presentado ofrecimientos de sobornos y presiones para que la empresa que representaba Solarte resultara beneficiada con el millonario contrato.

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Por estos hechos, la Fiscalía pidió una condena contra el empresario por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor propio y de terceros. La solicitud fue presentada en el marco de los alegatos finales del juicio oral, una fase en la que las partes exponen sus conclusiones antes de que el juez adopte una decisión.

La defensa, por su parte, cuestionó los argumentos del ente acusador y sostuvo que durante la intervención de la Fiscalía se habrían mencionado hechos que no fueron debatidos en el juicio ni respaldados por pruebas incorporadas legalmente al proceso.



Francisco Navarrete, abogado de Carlos Alberto Solarte Solarte, afirmó que la Fiscalía solicitó la condena a partir de su interpretación de la acusación, pero rechazó la manera en que, según él, se sustentaron algunos de los señalamientos.

“Lo que nos parece grave es que ha recurrido a citar hechos que no son ciertos, hechos que no fueron debatidos en juicio y pruebas que nunca fueron incorporadas en juicio”, manifestó el defensor.

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Navarrete aseguró que la defensa expondrá sus argumentos para controvertir la acusación y sostuvo que buscará demostrar que su representado es inocente. También anunció que cuestionará actuaciones de funcionarios y fiscales que participaron en la investigación, así como declaraciones de algunos testigos que cuentan con principio de oportunidad.

“En cambio, la defensa va a demostrar que Carlos Solarte es inocente, que esos hechos no existieron”, afirmó el abogado, quien agregó que, a su juicio, durante la investigación se presentaron irregularidades que serán expuestas en su intervención.

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El defensor también cuestionó que, en su concepto, la búsqueda de justicia no puede justificar actuaciones que desconozcan las garantías procesales. “Las fallas de la Fiscalía en esta investigación es que hacer justicia no es a cualquier costo, y eso lo vamos a demostrar muy, pero muy contundentemente en la intervención de la defensa”, sostuvo.

Las audiencias de juicio oral continúan este jueves en la etapa de alegatos de conclusión. Una vez finalicen las intervenciones de las partes, el proceso quedará a la espera de la decisión judicial sobre la responsabilidad penal de Solarte.