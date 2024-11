Se conoce denuncia contra magistrado Miguel Efraín Polo por supuesto abuso laboral

En diálogo con Blu Radio, la abogada Claudia Escobar denunció que cuando ella se desempeñó como magistrada auxiliar del despacho del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero en el año 2018, junto magistrado Miguel Efraín Polo Rosero, quien aspira ahora a ejercer ese cargo y que se ha visto envuelto en el escándalo por la votación que se realizó en el Congreso de la república para determinar quién se queda como magistrado de la Corte Constitucional; si él o Claudia Dangond, explicó que en el año 2020 interpuso una denuncia en su contra por supuesto abuso laboral.

Dice la abogada que ambos eran pares como magistrados auxiliares pero que en un momento Polo recibió labores administrativas que le permitían manejar las cargas laborales dentro del despecho con el resto de Los magistrados auxiliares.

"Desde que yo llegué a la corte en el año 2012, cuando a él y a otro magistrado auxiliar se les dio pues como las potestades para realizar funciones administrativas, que van más allá del rol propio del magistrado auxiliar, que es proyectar sentencias y sustanciar los casos que se llevan ante la corte, entonces pues obviamente ellos teniendo la función de manejar internamente el despacho, pues se hizo en beneficio propio y ocurrieron diferentes irregularidades, por ejemplo, la distribución de los casos entre los funcionarios se hizo, no me acuerdo desde qué año, pues digamos de manera secreta y en unos cuadros, pero los cuadros nunca se hicieron públicos, de tal manera que de alguna manera todos sabíamos que había un desbalance en el reparto de cargas laborales, pero en la medida en que eso no era público nadie podía saber", explicó la abogada.

De acuerdo con su relato dio a saber estos supuestos actos irregulares por parte del magistrado Polo en el año 2020 al comité de Convivencia Laboral de la Corte, sin embargo, el caso no fue estudiado por supuestamente haber ya ocurrido varios anteriores.

"Los problemas creo que se cronifican más o menos a partir del 2018, cuando la totalidad del despacho quedó manejada básicamente por el doctor Miguel Polo, ahí pues fue como más grotesco por decirlo así, el manejo irregular del despacho, él empezó a llevar personas a trabajar en la corte para él, él empezó a delegar las funciones que le correspondía a él, a otros funcionarios y eso entorpece el funcionamiento del despacho porque la gente ya no estaba haciendo lo que le correspondía hacer, sino lo que le correspondía a un magistrado auxiliar", explicó Botero, quien agregó que todo esto era para abonar el camino del magistrado Polo en el ámbito político.

"Cuando ya se hicieron públicos los cuadros donde estaban asignados los casos, yo hice unas estadísticas y mis sospechas pues las confirmé porque pues ahí ya me di cuenta de que no era imaginación mía, sino que esto se podía demostrar. Entonces creo que él utilizó el despacho pues para para en beneficio propio ... para el relacionamiento político al interior de la corte; él se relacionaba con todos los despachos mientras todos estaban trabajando porque las aspiraciones políticas de él vienen de tiempo atrás", dijo la abogada.

Esta denuncia se conoce cuando el Congreso busca elegir al reemplazo del magistrado Antonio Lizarazo, quien terminará su periodo en la Corte Constitucional en febrero de 2025, entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo.