Se permitirá la revisión de casos que son realmente escabrosos: abogado Julio Acosta

Este domingo en Sala de Prensa BLU estuvo el abogado Julio Enrique Acosta hablando sobre la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia, que esta semana se aprobó en el Congreso de la República.

La plenaria del Senado aprobó, con 77 votos a favor y 0 en contra, el proyecto que elimina la cadena perpetua para algunos delitos, el cual abre paso para establecer dicha sanción a violadores y asesinos de niños. La iniciativa no pasa a conciliación ya que se votó el mismo texto que venía de la Cámara de Representantes.

"Esto no se ve solo en Colombia sino en todo el mundo, a mayor pena no significa que se van a eliminar este tipo de delitos. La vía para solucionar este problema definitivamente no es el aumento de penas y mucho menos haber sustituido la Constitución Política”, consideró el abogado.

No obstante, aseguró que con la nueva ley se abre la puerta a la revisión de casos “realmente escabrosos".

Por su parte, Johana Jiménez, hija de Gilma Jiménez y quien lideró la campaña de cadena perpetua para violadores, dijo que la decisión del congreso se convirtió en “historia”.

"Hicimos historia en la mirada de los derechos de los niños en Colombia. Lo que queremos es lograr eliminar la violencia contra los niños, vamos a lograr salvar mucho menores", aseguró.

Escuche aquí las entrevistas completas en Sala de Prensa BLU: