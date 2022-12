“Si se queda la van a recoger muerta”: espeluznante amenaza de paramilitar a profesora

El audio de un paramilitar que se identifica como alias ‘Carlos Mario’ en el que se amenaza a una profesora del municipio de San Pablo, Bolívar, ha sido objeto de preocupación en redes sociales y ha generado una ola de indignación en el país. La víctima, la docente Deyanira Ballesta, habló en Mañanas BLU sobre la intimidación que sufrió.

La llamada es espeluznante. En un aparte, el delincuente responde con agresividad cuando la valiente profesora lo cuestiona y le pide que no la grite.

“Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la región que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas”, dice alias ‘Carlos Mario’.

“A mí no me hable así si no quiere morirse. No me estrese”, dice el paramilitar.

“Se tiene que ir de esta región o la asesino, usted sabe que nosotros acá asesinamos al que se nos dé la gana”, agregó.

Escuche las estremecedoras amenazas:

Amenazada rompió el silencio

En entrevista con BLU Radio, la docente víctima de las intimidaciones se pronunció sobre su difícil situación.

“Me encuentro en Aguachica, en el terminal, para determinar mi rumbo. Ese hombre tuvo la amabilidad de retirarme de mi hogar, de destruirme la vida. Me duele saber que el hecho de trabajar de buena fe para una comunidad y que uno no se preste para malas cosas que quieren los demás, lo lleven a la muerte”, declaró Deyanira Ballesta.

La amenazada aseguró creer que detrás de las amenazas puede estar una persona con la que tuvo conflicto en la región.

“Es el único conflicto que he tenido con esa comunidad. Esa persona en el cargo de rectora allá en Buena Vista acudió a dar una mala información mía, de que no les quería mandar docentes a las veredas lejanas y se presentaron unas personas. Eso fue el año pasado y me amenazaron. De eso levantamos una carta con los profesores”, agregó.

Oiga la entrevista completa: