Solicitarían circular roja contra británico por crimen de Natalia Villalba en Bogotá

La investigación por el crimen de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora gráfica cucuteña hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Virrey, en el norte de Bogotá, avanza hacia una nueva fase. Fuentes cercanas al caso señalaron que en los próximos días las autoridades solicitarían la expedición de una circular roja de Interpol contra un ciudadano de origen británico que habría estado en el inmueble durante los días previos al hallazgo del cuerpo de la mujer de 36 años.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el hombre ya fue plenamente identificado por los investigadores y, presuntamente, abandonó territorio colombiano el pasado 21 de junio a través de la frontera con Ecuador. Este elemento se suma a las evidencias recopiladas en el apartamento donde fue encontrado el cadáver de Villalba, lugar en el que las autoridades ubicaron dos pasaportes y registros que darían cuenta del ingreso de dos ciudadanos extranjeros, siendo el último de ellos un hombre de nacionalidad británica.

Mientras avanza la investigación judicial, la familia de la víctima continúa aportando información sobre las últimas horas de Natalia Villalba. En declaraciones entregadas a Blu Radio, Claudia Villalba, madre de la mujer asesinada, explicó que una amiga cercana de su hija, identificada como Cristina, mencionó a un ciudadano procedente de Londres como una posible persona relacionada con los hechos que hoy son materia de investigación.

Crimen Natalia Villalba. Foto: Redes sociales

La madre también aclaró que la última relación sentimental conocida de Natalia fue con un ciudadano australiano llamado Cameron, con quien sostuvo una relación que terminó el año pasado. Según indicó, desde entonces su hija no le había informado sobre una nueva pareja y consideraba que se encontraba soltera.



Respecto a las últimas comunicaciones, Claudia Villalba relató que habló con su hija por última vez el martes, cuando conversaron sobre un viaje que Natalia planeaba realizar a Cúcuta durante el fin de semana para participar en las elecciones. La madre le recomendó permanecer en Bogotá y evitar ese desplazamiento, sugerencia que, según recordó, la joven aceptó durante esa conversación.

Sin embargo, una amiga de Natalia entregó una versión distinta sobre esos planes. Según explicó a la familia, el jueves sostuvo una conversación con la víctima hacia las 11 de la mañana y en ella Natalia le manifestó que seguía teniendo la intención de viajar. Además, le pidió que no acudiera al apartamento arrendado porque se encontraba ocupada. Horas más tarde, hacia las 5:30 de la tarde, los mensajes enviados a su teléfono dejaron de ser recibidos y desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

La madre de la víctima también informó que durante la inspección judicial fueron encontrados el computador y otras pertenencias personales de Natalia Villalba. No obstante, el teléfono celular no apareció entre los elementos recuperados por las autoridades. Ante esta situación, reiteró su llamado para que se esclarezcan plenamente las circunstancias del crimen y se identifique a todos los responsables de la muerte de su hija.