“Soy la víctima del éxito de Odebrecht”: José Elías Melo habla en BLU Radio

El expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado en el escándalo Odebrecht, aseguró en Mañanas BLU que no tuvo relación alguna con sobornos y que apelará su caso. Además, sostuvo que es la víctima del éxito de la multinacional, protagonista de varios escándalos de corrupción en América Latina.

“No, no es así, no sabía y no participé. Desafortunadamente esta primera instancia toma una determinación que vamos a apelar naturalmente, porque es mi convicción íntima que esto se debe resolver cuando se analice apropiadamente todo el arsenal probatorio”, indicó.

Melo aseguró que se pronunciará sobre su condena ante los tribunales y no en medios de comunicación, especialmente teniendo en cuenta que no se conoce aún la sentencia en su contra.

“El fallo es contra mí, el proceso es un proceso de responsabilidad individual”, recalcó.

“Yo ni participe ni supe de las actuaciones indebidas de los señores brasileños y por eso me manifesté inocente”, declaró.

Sobre los señalamientos por la supuesta repartición de sobornos, Melo aseguró que solo hubo un testimonio en su contra y que resulta ilógico que se crea que él estaba al tanto de los pagos de 50 compañías.

“Solamente un brasileño dice haberme dicho, el señor Luis Bueno, los demás dicen que sabían por cuenta de la denuncia. O sea, solo hablamos de un testimonio”, sostuvo.

“Todos los pagos de ese soborno, está demostrado y así lo ha dicho la propia Fiscalía, los hizo Odebrecht, nunca hubo ninguna triangulación, de ninguna especie”, agregó.

"Soy víctima": Melo

“Soy la víctima del éxito de Odebrecht corporativo”, sostuvo el expresidente de Corficolombiana.

"Yo no era el cabecilla de la banda, yo era el funcionario de un grupo económico, ciertamente el que se asoció con Odebrecht para la construcción del proyecto, pero todos saben que yo era un funcionario del grupo Aval, de Corficolombiana y que naturalmente la asociación no era con José Elías Melo", declaró.

Según José Elías Melo, Odebrecht solo pretende salir inmune de cualquier consecuencia por el escándalo de corrupción.

"El propósito es muy sencillo, el propósito de Odebrecht es muy claro, Odebrecht quiere estar inmune frente a cualquier consecuencia adversa sobre ellos y seguir trabajando", afirmó.

"Odebrecht tenía una estructura secreta para hacer cuanta barbaridad se imaginen. Corficolombiana y Grupo Aval no son así", agregó Melo.

Según el ejecutivo, su salida de Corficolombiana no tuvo que ver con el escándalo de Odebrecht.

"En 2016, yo dije que ya había cumplido mi ciclo en Corficolombiana, el calvario vino en 2017. Eso no tuvo nada que ver con mi salida de la empresa", indicó.

Escuche esta entrevista completa:

