Suspenden restitución de tierras en Guacamayas por falta de acompañamiento de Policía

El momento que durante cerca de 25 años han esperado 185 campesinos, otra vez se aplaza. La entrega de 12 predios en la vereda Guacamayas, programada para esta semana, iniciando este martes, deberá aplazarse inicialmente hasta el miércoles porque de los 30 hombres que la Policía dice que necesita en terreno, solo tiene 22.

Así lo indicó el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, quien aseguró que la Policía sabía de esta entrega desde hace más de un mes y había confirmado su acompañamiento.

"No nos dieron ninguna razón. Luego de que salimos de su oficina del comando de la Policía llaman para decir que mañana no hay diligencia. Que no pueden proteger la vida de los funcionarios públicos, de la jueza ni de las víctimas que hay en esa región para entregarles la tierra", explicó Vega Medina.

Por su parte, el comandante de la Policía de Urabá, coronel Yerson Fajardo, asegura que siempre han acompañado los procesos, pero esta vez es necesario esperar que lleguen algunos uniformados que estaban prestando seguridad en zonas lejanas con motivo del Día de la Madre.

En Urabá ya hace presencia la juez de restitución de tierras quien aseguró que si el miércoles no comienza la entrega de predios pedirá un proceso disciplinario contra la Policía.