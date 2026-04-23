Tribunal de Bogotá revocó condena contra Ricardo Arias Mora por compra de sede del FNA

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia a Ricardo Arias Mora, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y revocó la condena que había sido emitida en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la compra de una sede para la entidad.

La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió durante casi diez años y que investigó las condiciones en las que se realizó la adquisición de un edificio para la entidad estatal en 2012. La absolución en segunda instancia significa que queda sin efecto la condena dictada anteriormente, por lo que Arias Mora ya no enfrenta responsabilidad penal por este caso.



¿De qué se trataba el caso?

El caso surgió por cuestionamientos sobre la compra de una sede del Fondo Nacional del Ahorro, operación que fue objeto de investigación por presuntas irregularidades en la planeación y aprobación del presupuesto.

Fondo Nacional del Ahorro - FNA. Foto: FNA

En primera instancia, un juez había condenado a Arias Mora por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, en la revisión del caso, el Tribunal de Bogotá concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que el exfuncionario actuó con intención indebida o buscando un beneficio particular.

Los magistrados señalaron que, ante la falta de certeza sobre la existencia del delito, debía aplicarse el principio de presunción de inocencia, lo que llevó a revocar la condena y declarar la absolución total del exfuncionario.



La decisión también coincide con pronunciamientos previos de la Procuraduría y la Contraloría, que habían advertido anteriormente la inexistencia de responsabilidad disciplinaria y fiscal en los hechos investigados.

Tras conocerse el fallo, Arias Mora expresó que el fallo representa el cierre definitivo de un proceso que afectó su vida personal y profesional durante varios años.

“El Tribunal Superior de Bogotá, en decisión de segunda instancia, ha proferido mi absolución total y plena, poniendo fin a un proceso que se extendió por 9 años, 11 meses y 8 días”, señaló en un comunicado.

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El exfuncionario aseguró que la decisión judicial confirma la veracidad de su defensa y representa una reivindicación personal. Arias aseveró que el fallo significa la ‘restauración del honor’ y la confirmación de que, según él, la verdad prevalece.

Finalmente, agradeció el respaldo de su familia, su equipo jurídico y las personas que lo acompañaron durante el proceso y aseguró que continuará aportando al país desde el servicio público.