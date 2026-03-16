El Tribunal Superior de Bogotá emitió orden de captura contra la exfiscal María Teresa Suárez Ochoa, quien fue condenada en primera instancia el pasado 10 de diciembre de 2025 por el delito de prevaricato por acción agravado en modalidad de delito continuado. La decisión ordena a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hacer efectiva la captura y dejarla a disposición de las autoridades judiciales.

En la sentencia, el Tribunal impuso a Suárez Ochoa una pena de 64 meses de prisión, una multa equivalente a 88,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación de 106,666 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La condena fue proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que encontró responsable a la exfuncionaria por actuaciones realizadas cuando se desempeñaba como fiscal. Según el fallo, Suárez Ochoa adoptó decisiones que favorecieron a integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, proceso que ella misma tenía a su cargo.

Tribunal ordena captura de exfiscal María Teresa Suárez tras condena por prevaricato agravado

De acuerdo con la decisión judicial, los hechos se remontan al mes de julio de 2019, cuando la entonces fiscal imputó cargos a los integrantes de la red criminal en calidad de cómplices, pese a que, según la investigación y las pruebas recaudadas, estas personas debieron ser procesadas como coautores de los delitos investigados.



En su análisis, la Sala concluyó que la actuación de la exfiscal no correspondió a una interpretación jurídica razonable. Por el contrario, señaló que su comportamiento fue doloso y vulneró el marco legal vigente. En ese sentido, el tribunal afirmó que la conducta “desconoció de forma abierta el marco normativo aplicable y vulneró principios esenciales de la administración de justicia”.

Según fuentes vinculadas al proceso, la exfuncionaria, quien se encuentra pensionada, al parecer habría abandonado el país. Algunas versiones indican que María Teresa Suárez se encontraría actualmente en Estados Unidos, situación que ahora será verificada por las autoridades encargadas de ejecutar la orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.