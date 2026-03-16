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Blu Radio  / Judicial  / Tribunal ordena captura de exfiscal María Teresa Suárez tras condena por prevaricato agravado
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Tribunal ordena captura de exfiscal María Teresa Suárez tras condena por prevaricato agravado

Según el fallo, María Teresa Suárez adoptó decisiones que favorecieron a integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, proceso que ella misma tenía a su cargo.

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