Violaciones a menores de 4 años muestran aumento de mil casos durante 2018

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, estuvo en la Comisión séptima de Senado entregando las cifras sobre la violencia contra los menores en un debate por el caso de la menor que fue asesinada recientemente en el municipio de Fundación y que sorprendió al país por su gravedad.

Según Valdés, la cifra de violaciones sexuales a menores de edad en Colombia solamente en lo que va del 2018 es de 17.574 casos. Mientras que en todo el 2017 el número fue de 23.800 hechos de violencia sexual contra los niños y niñas.

De acuerdo con el balance, se registra un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, la situación podría ser más preocupante ya que Valdés explicó que Medicina Legal solo tiene sede en 129 municipios del país, entre más de 1.100 que existen en todo el territorio nacional. La cifra podría ser, en su concepto, incluso superior.

Frente a esa realidad la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que los gobiernos pasados fracasaron en la lucha contra los crímenes a los menores.

“No puede ser posible que en Colombia Medicina Legal solo tenga sede en unos cuantos municipios. Aquí lo que hay que tener es resultados y de eso no hay. Lo único que funciona para solucionar este problema, que debería ser considerado un crimen de lesa humanidad, es que no violen a los niños. Pero en las cifras eso no ocurrre”, declaró Arango.

Valdés dijo que el año pasado se presentaron 2.600 casos de violación a niños menores de 4 años. En los nueve primeros meses de 2018, los ataques sexuales a los menores en ese rango de edad aumentaron en 1.000 casos. De acuerdo con las estadísticas, en agosto ya se había reportado la agresión sexual de 3.600 pequeños.

Este indicador muestra un aumento de la violencia sexual, que actualmente significa 8,2 casos por día entre 0 y 4 años; 17,7 casos por día entre 5 y 9 años; y 23 casos por día en niños mayores de nueve años.

En conclusión, el caso de la menor de Fundación es solo uno más de los miles que se registran cada mes en Colombia sin que las autoridades puedan hacer nada al respecto.

Los congresistas le hicieron un llamado a Bienestar Familiar y al Ministerio de Educación para que trabajen para evitar que criminales puedan acceder a los menores. También se solicitaron medidas urgentes al Gobierno para que se haga lo necesario para aumentar las sedes de Medicina Legal.

El director de la entidad concluyó que en estos casos de violencia hay una cifra de impunidad superior al 90% y hace falta regresar a los valores de la familia porque en un buen porcentaje, estos hechos ocurren entre personas del entorno familiar.

