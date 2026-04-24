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Alerta por nueva IA: 24 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 24 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 24 de abril:

  • Hay alerta por la nueva inteligencia artificial: Mythos, el nuevo modelo de Anthropic.
  • El software que crearon para seguir las búsquedas de las personas en Internet en cuestión de segundos.
  • Día del Niño en Colombia: los mejores contenidos para ver en las plataformas digitales.
  • Andrés Marín, director ejecutivo de Connectnova, explicó cómo la Federación Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación será un veedor del sistema general de regalías.

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