Alerta por nueva IA: 24 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 24 de abril:



Hay alerta por la nueva inteligencia artificial: Mythos, el nuevo modelo de Anthropic.

El software que crearon para seguir las búsquedas de las personas en Internet en cuestión de segundos.

de las personas en Internet en cuestión de segundos. Día del Niño en Colombia: los mejores contenidos para ver en las plataformas digitales.

los mejores contenidos para ver en las plataformas digitales. Andrés Marín, director ejecutivo de Connectnova, explicó cómo la Federación Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación será un veedor del sistema general de regalías.