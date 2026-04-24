Alerta por nueva IA: 24 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 24 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube este 24 de abril:
- Hay alerta por la nueva inteligencia artificial: Mythos, el nuevo modelo de Anthropic.
- El software que crearon para seguir las búsquedas de las personas en Internet en cuestión de segundos.
- Día del Niño en Colombia: los mejores contenidos para ver en las plataformas digitales.
- Andrés Marín, director ejecutivo de Connectnova, explicó cómo la Federación Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación será un veedor del sistema general de regalías.