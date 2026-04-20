El origen de las frutinovelas: 20 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 20 de abril:



El análisis de las frutinovelas, su origen y cómo se han adaptado a diferentes situaciones o panoramas de la cotidianidad colombiana.

a diferentes situaciones o panoramas de la cotidianidad colombiana. Liliana Barreto, fundadora de Lovit Matchmaking, explicó cómo el amor se ha vuelto una selección estratégica por parte de una persona a través de este nuevo formato.

explicó cómo el amor se ha vuelto una selección estratégica por parte de una persona a través de este nuevo formato. Luego del caso de Esperanza Gómez, Meta tomó medidas para que cualquier persona pueda consultar las políticas y privacidad de Instagram.