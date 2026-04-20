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El origen de las frutinovelas: 20 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 20 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 20 de abril:

  • El análisis de las frutinovelas, su origen y cómo se han adaptado a diferentes situaciones o panoramas de la cotidianidad colombiana.
  • Liliana Barreto, fundadora de Lovit Matchmaking, explicó cómo el amor se ha vuelto una selección estratégica por parte de una persona a través de este nuevo formato.
  • Luego del caso de Esperanza Gómez, Meta tomó medidas para que cualquier persona pueda consultar las políticas y privacidad de Instagram.

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