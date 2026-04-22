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IA, redes sociales y ciberseguridad: 22 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 22 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 22 de abril:

  • Análisis del modelo de inteligencia artificial Mythos de Anthropic y sus riesgos en ciberseguridad, junto con la preocupación por su posible uso militar.
  • Tecnología emergente: debate sobre el impacto futuro de la computación cuántica en la seguridad digital.
  • Regulación digital: investigación del ente británico Ofcom a Telegram por difusión de contenido ilegal.
  • Bajada de precio del Xbox Game Pass en Colombia y cambios en videojuegos como Call of Duty.
  • La psicóloga Isabela Bettines habló sobre el impacto de redes sociales en jóvenes, advirtiendo sobre ansiedad, adicción y comparación digital.
  • Avances en baterías de carga rápida para vehículos eléctricos y su impacto en la movilidad.

Escuche el programa completo acá:

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