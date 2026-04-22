IA, redes sociales y ciberseguridad: 22 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 22 de abril:



Análisis del modelo de inteligencia artificial Mythos de Anthropic y sus riesgos en ciberseguridad, junto con la preocupación por su posible uso militar.

y sus riesgos en ciberseguridad, junto con la preocupación por su posible uso militar. Tecnología emergente: debate sobre el impacto futuro de la computación cuántica en la seguridad digital.

Regulación digital: investigación del ente británico Ofcom a Telegram por difusión de contenido ilegal.

Bajada de precio del Xbox Game Pass en Colombia y cambios en videojuegos como Call of Duty.

y cambios en videojuegos como Call of Duty. La psicóloga Isabela Bettines habló sobre el impacto de redes sociales en jóvenes, advirtiendo sobre ansiedad, adicción y comparación digital.

habló sobre el impacto de redes sociales en jóvenes, advirtiendo sobre ansiedad, adicción y comparación digital. Avances en baterías de carga rápida para vehículos eléctricos y su impacto en la movilidad.

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