IA, redes sociales y ciberseguridad: 22 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 22 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube este 22 de abril:
- Análisis del modelo de inteligencia artificial Mythos de Anthropic y sus riesgos en ciberseguridad, junto con la preocupación por su posible uso militar.
- Tecnología emergente: debate sobre el impacto futuro de la computación cuántica en la seguridad digital.
- Regulación digital: investigación del ente británico Ofcom a Telegram por difusión de contenido ilegal.
- Bajada de precio del Xbox Game Pass en Colombia y cambios en videojuegos como Call of Duty.
- La psicóloga Isabela Bettines habló sobre el impacto de redes sociales en jóvenes, advirtiendo sobre ansiedad, adicción y comparación digital.
- Avances en baterías de carga rápida para vehículos eléctricos y su impacto en la movilidad.
Escuche el programa completo acá: