Valeria Afanador

La app que ayuda al medio ambiente: 26 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 26 de agosto de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:33 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 26 de agosto:

  • Existe una aplicación que ayuda con el cuidado del medio ambiente. Su creador anunció que pronto llegará a Colombia también.
  • Spotify lanza una nueva función que muchos usuarios pedían. Se trata de unos chats directos que servirán exclusivamente en la app.
  • Recomendaciones sobre los viajes vs. el tiempo. Hay a que disfrutar y vivir cada experiencia con calma. La tecnología es vital para gestionar este tipo de planes.

