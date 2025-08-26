La app que ayuda al medio ambiente: 26 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 26, 2025 09:33 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 26 de agosto:
- Existe una aplicación que ayuda con el cuidado del medio ambiente. Su creador anunció que pronto llegará a Colombia también.
- Spotify lanza una nueva función que muchos usuarios pedían. Se trata de unos chats directos que servirán exclusivamente en la app.
- Recomendaciones sobre los viajes vs. el tiempo. Hay a que disfrutar y vivir cada experiencia con calma. La tecnología es vital para gestionar este tipo de planes.