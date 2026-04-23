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¿Lo pueden hackear si se conecta a una red WiFi? 23 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 23 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 23 de abril:

  • Los tuits en los que el papa León XIV advierte sobre la IA fueron creados con IA, según nueva herramienta.
  • Los ataques actuales pueden ocurrir sin interacción directa del usuario, como conectarse a una red WiFi pública.
  • Spotify domina el consumo musical con algoritmos que priorizan lo reciente, ¿quiénes son los artistas más escuchados?
  • David González, especialista en seguridad informática de ESET, habló sobre los nuevos hackeos que toman su celular sin que usted se de cuenta.

Escuche el programa completa acá:

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