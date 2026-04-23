¿Lo pueden hackear si se conecta a una red WiFi? 23 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 23 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube este 23 de abril:
- Los tuits en los que el papa León XIV advierte sobre la IA fueron creados con IA, según nueva herramienta.
- Los ataques actuales pueden ocurrir sin interacción directa del usuario, como conectarse a una red WiFi pública.
- Spotify domina el consumo musical con algoritmos que priorizan lo reciente, ¿quiénes son los artistas más escuchados?
- David González, especialista en seguridad informática de ESET, habló sobre los nuevos hackeos que toman su celular sin que usted se de cuenta.
Escuche el programa completa acá: