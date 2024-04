Los Simpsons, 37 años de aparición en televisión: 19 de abril de 2024 - La Nube, programa completa

Este viernes, en La Nube, como todas las noches para iniciar el programa, se dio un dato curioso. El de hoy fue el robo de datos de millones de clientes de Sony PSN el 19 de abril de 2011.

Por otro lado, el 19 de abril de 1987 aparecieron por primera vez 'Los Simpsons'.

Natasha Sánchez, especialista en marcas y ventas, habló en La Nube de cómo las mujeres pueden cambiar la mentalidad y aprender a emprender.

''Hay una cosa que he visto en todas, la falta de confianza en nosotras mismas. Muchas mujeres cuentan con el apoyo de su pareja y su familia, pero no confían en ellas. Claro que sí, nosotras emprendemos diferente a los hombres. Necesitamos como mujeres confiar en nuestras habilidades y no darle fuerza a nuestras debilidades'', expresó Natasha Sánchez en La Nube.

También se habló de una aplicación que puede monitorear el consumo de agua de los hogares, es una gran ayuda para este difícil momento que atraviesa el país. Smartwater, disponible en Android y iOs.