Nuevos avances con IA: 27 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 27 de abril:



Auge de la IA: inversión de Google y Amazon en Anthropic y presión sobre OpenAI. Experiencias inmersivas: Coachella apuesta por IA y mundos 3D con Google DeepMind. Ciberseguridad: alerta de Kaspersky por estafas con el álbum del Mundial. Productividad digital: nuevas funciones de IA en Google Meet con Gemini para resúmenes automáticos. Impacto cognitivo: uso de GPS afecta la memoria espacial y orientación humana. IA en medicina: avances de Isomorphic Labs para crear fármacos más rápido con inteligencia artificial.