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Nuevos avances con IA: 27 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 27 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 27 de abril:

  1. Auge de la IA: inversión de Google y Amazon en Anthropic y presión sobre OpenAI.
  2. Experiencias inmersivas: Coachella apuesta por IA y mundos 3D con Google DeepMind.
  3. Ciberseguridad: alerta de Kaspersky por estafas con el álbum del Mundial.
  4. Productividad digital: nuevas funciones de IA en Google Meet con Gemini para resúmenes automáticos.
  5. Impacto cognitivo: uso de GPS afecta la memoria espacial y orientación humana.
  6. IA en medicina: avances de Isomorphic Labs para crear fármacos más rápido con inteligencia artificial.

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