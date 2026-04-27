Nuevos avances con IA: 27 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 27 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube este 27 de abril:
- Auge de la IA: inversión de Google y Amazon en Anthropic y presión sobre OpenAI.
- Experiencias inmersivas: Coachella apuesta por IA y mundos 3D con Google DeepMind.
- Ciberseguridad: alerta de Kaspersky por estafas con el álbum del Mundial.
- Productividad digital: nuevas funciones de IA en Google Meet con Gemini para resúmenes automáticos.
- Impacto cognitivo: uso de GPS afecta la memoria espacial y orientación humana.
- IA en medicina: avances de Isomorphic Labs para crear fármacos más rápido con inteligencia artificial.