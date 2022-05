19 de mayo de 2022 - Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, programa completo

¿Las campañas confían en el registrador nacional Alex Vega? El tema polémico que azota a al país previo a la jornada electoral para conocer el próximo presidente. Gustavo García, vocero de campaña Gustavo Petro; Catalina Ortiz, vocera de campaña Sergio Fajardo; Óscar Jahir Hernández, vocero de campaña Rodolfo Hernández y Andrés Tobón, vocero campaña Fico Gutiérrez, estuvieron en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire para hablar del tema.

Los habitantes del centro histórico de Bogotá se encuentran desesperados porque en los últimos meses a la problemática de la inseguridad se sumó un nuevo flagelo: el de las "rumbas sexuales" en los barrios La Candelaria y la Concordia, donde incluso, según publicaciones en redes, se promueven orgías.

Se trata de casas clandestinas donde, al parecer, se llevan a cabo fiestas que ofrecen "sexo gratis" hasta altas horas de las madrugadas, pero que se esconden tras la fachada de lugares dedicados, entre otras actividades, a la supuesta venta de artesanías o bares.

El referente de Seguridad de la Alcaldía local de La Candelaria, José María Conde, aseguró que el problema no se ha salido de las manos, pues en la zona se viene realizando un trabajo fuerte para velar por la seguridad de la comunidad; sin embargo, dijo, no es algo "tan fácil de determinar" porque no se puede identificar una actividad sexual pagada.

Roberto Ramírez Ocampo, presidente de Demogan habló de la liberación de los parques nacionales de las actividades ganaderas.