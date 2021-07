22 de julio de 2021 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, la cantante Natalia Jiménez habló en Mañanas BLU, sobre el talento colombiano y cómo ha sido trabajar en La Voz Kids.

“Yo aplico la del sándwich, les digo algo bueno, algo malo, algo bueno y luego les digo que no. Eso hace parte del cantante, a mí me han dicho que no muchas veces”, explicó.

Escuche también a Juliana Bustamante, directora del programa Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), quien habló sobre la demanda que busca que el mandato de Comisión de la Verdad se extienda, debido a dificultades de la pandemia.

“Básicamente son dos temas particulares: el hecho de que no se prorrogara este término implicaría que se estaría contraviniendo el cumplimiento de buena fe, y ese cumplimiento no se pudo dar del todo por la pandemia”, dijo.

En el tema central, estuvo la nueva presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, quien habló sobre las polémicas y ataques personales de los que ha sido víctima.

"Uno se acostumbra a esos ataques, cuando fui candidata a la Alcaldía también lo hicieron", dijo.

Publicidad

Escuche el programa completo Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: