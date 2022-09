9 de septiembre de 2022 - Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, programa completo

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el tema central contó con la participación de Sir. David Lidington, exlord Canciller del Reino Unido, quien habló sobre lo que le espera al Reino Unido después de la muerte de Isabel II.

Además, Jacqueline Castillo, integrante de Mafapo, desde hace 14 años pide justicia por la muerte de su hermano Jaime y excandidata al Senado denunció que le están cobrando dinero por haber aspirado al Congreso.

“Inicialmente yo hice la solicitud para participar en la lista, me contactó directamente el Movimiento MAIS. Después de muchos tropiezos, finalmente me llamaron en diciembre de 2021 a decirme que fui aceptada y que tenía que salir corriendo a una notaría a registrar mi firma y huella, lo cual era imposible porque no me encontraba cerca a una. Primero me pareció una falta de respeto porque tenía el puesto 83 al Senado, el cual no me iba a servir para nada. Lo que hice fue renunciar y, finalmente, me contactaron porque como había estado en la lista del Pacto Histórico durante 13 días, eso implicaba gastos y aportes a la campaña política”, explicó.

Por último, David Vallejo Bravo, coordinador de La Mejor Taza de Mi Nariño, habló sobre Nariño la feria de café más importante del sur de Colombia.

Escuche el programa completo: