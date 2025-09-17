En vivo
Cartel de los Soles, organización criminal: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 17 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 17 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 17 de septiembre de 2025:

  • Jota Pe Hernández, senador de la República, explicó lo que sucede con la aprobación de una proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional.
  • Shoshana Levy, experta en Derecho Penal Internacional y Justicia Restaurativa, habló de la sentencia de la JEP contra exjefes de las Farc.
  • Claudia Bustamante, comisionada presidente de la CRC, se refirió a los grandes generadores de tráficos de datos y contenido que usan los colombianos en internet.
  • Alejandra Barrios, directora de la MOE, dio detalles de los desafíos que enfrenta la campaña electoral.
  • Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, se pronunció sobre los 10.684 colombianos que se han declarado en quiebra en lo que va de 2025.

Escuche el programa completo aquí:

