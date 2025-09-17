Cartel de los Soles, organización criminal: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 17 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 17 de septiembre de 2025:



Jota Pe Hernández, senador de la República , explicó lo que sucede con la aprobación de una proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional.

Shoshana Levy, experta en Derecho Penal Internacional y Justicia Restaurativa, habló de la sentencia de la JEP contra exjefes de las Farc.

Claudia Bustamante, comisionada presidente de la CRC, se refirió a los grandes generadores de tráficos de datos y contenido que usan los colombianos en internet.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, dio detalles de los desafíos que enfrenta la campaña electoral.

, dio detalles de los desafíos que enfrenta la campaña electoral. Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, se pronunció sobre los 10.684 colombianos que se han declarado en quiebra en lo que va de 2025.

Escuche el programa completo aquí: