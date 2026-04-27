En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Donald Trump
Campaña presidencial
Atentados Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Controversia por denuncias de ataques a la oposición: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de abril de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de abril de 2026:

  • Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, habló de la escalada terrorista en el suroccidente del país.
  • Lina Cerón, experta en proyectos de Incidencia de RedPapaz, se refirió de los cambios en la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia.
  • Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos - ANDI, abordó los cambios en la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia.
  • Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, se refirió a las denuncias contra la campaña de Abelardo De La Espriella sobre presuntos pagos a influenciadores para atacar a figuras de la oposición.
  • Michael Schifter, expresidente del Diálogo Interamericano, analizó la cena de los corresponsales en DC y la confrontación de Donald Trump con una periodista.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad