Controversia por denuncias de ataques a la oposición: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de abril de 2026:



Ariel Ávila, senador de Alianza Verde , habló de la escalada terrorista en el suroccidente del país.

, habló de la escalada terrorista en el suroccidente del país. Lina Cerón, experta en proyectos de Incidencia de RedPapaz, se refirió de los cambios en la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia.

Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos - ANDI , abordó los cambios en la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia.

, abordó los cambios en la regulación del etiquetado nutricional y frontal en Colombia. Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, se refirió a las denuncias contra la campaña de Abelardo De La Espriella sobre presuntos pagos a influenciadores para atacar a figuras de la oposición.

para atacar a figuras de la oposición. Michael Schifter, expresidente del Diálogo Interamericano, analizó la cena de los corresponsales en DC y la confrontación de Donald Trump con una periodista.

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