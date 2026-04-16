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Crisis interna en el partido Alianza Verde: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 16 de abril de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 16 de abril de 2026:

  • Claudia López, candidata presidencial, habló de las divisiones dentro del partido Alianza Verde.
  • Andrés Martínez, administrador público y analista de datos, abordó de la importancia de los votos bogotanos en las elecciones presidenciales.
  • Carlos Costa, exministro de Ambiente, se refirió de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la población de hipopótamos en el país.
  • Ronald Balza, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, habló sobre la situación económica de Venezuela, marcada por el repunte de las exportaciones de petróleo hacia Norteamérica.

Escuche el programa completo aquí:

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