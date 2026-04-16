Crisis interna en el partido Alianza Verde: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 16 de abril de 2026:



Claudia López, candidata presidencial, habló de las divisiones dentro del partido Alianza Verde.

Andrés Martínez, administrador público y analista de datos , abordó de la importancia de los votos bogotanos en las elecciones presidenciales.

, abordó de la importancia de los votos bogotanos en las elecciones presidenciales. Carlos Costa, exministro de Ambiente, se refirió de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la población de hipopótamos en el país.

Ronald Balza, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, habló sobre la situación económica de Venezuela, marcada por el repunte de las exportaciones de petróleo hacia Norteamérica.

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