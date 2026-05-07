En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mateo Pérez
Marco Rubio en el Vaticano
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

EE. UU. propone cese al fuego en Medio Oriente: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 7 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 7 de mayo de 2026:

  • El periodista Gabriel Ben Tasgal, analista del Medio Oriente, habló de la propuesta de Estados Unidos para un cese al fuego.
  • El exministro de Cultura Juan David Correa analizó los recientes pronunciamientos públicos del candidato Iván Cepeda.
  • Didier Tavera, director de la FND, se refirió sobre el encuentro de la Federación Nacional de Departamentos, donde los gobernadores se reúnen para entregar un documento al próximo presidente de la República.

  • La doctora Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la U. Javeriana, máster en Salud Pública y doctora en Epidemiología de enfermedades infecciosas, habló sobre los casos confirmados de hantavirus y aseguró que el riesgo sanitario continúa siendo bajo.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad