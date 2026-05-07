EE. UU. propone cese al fuego en Medio Oriente: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 mayo 2026

Actualizado: 7 de may, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 7 de mayo de 2026:
- El periodista Gabriel Ben Tasgal, analista del Medio Oriente, habló de la propuesta de Estados Unidos para un cese al fuego.
- El exministro de Cultura Juan David Correa analizó los recientes pronunciamientos públicos del candidato Iván Cepeda.
- Didier Tavera, director de la FND, se refirió sobre el encuentro de la Federación Nacional de Departamentos, donde los gobernadores se reúnen para entregar un documento al próximo presidente de la República.
La doctora Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la U. Javeriana, máster en Salud Pública y doctora en Epidemiología de enfermedades infecciosas, habló sobre los casos confirmados de hantavirus y aseguró que el riesgo sanitario continúa siendo bajo.
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