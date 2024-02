El giro en la contratación con Thomas Greg & Sons: Mañanas Blu 10:30, programa 26 de febrero de 2024

Este lunes, 26 de febrero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, quien entregó detalles sobre lo que él llamó una campaña de desprestigio y calumnia.

“Desde el Ministerio de Agricultura filtran información para desprestigiar la labor que hicimos y para desprestigiarme a mí como persona”, inició.

También estuvo el representante a la la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés, para hablar sobre el proyecto de ley destinado a defender el derecho de los ciudadanos a utilizar vidrios oscurecidos en sus vehículos.

“Vamos a presentar un proyecto de ley porque esto no puede quedar de esta manera tan estricta en una resolución del orden nacional y por el otro lado los alcaldes pues quedan de alguna manera se supone obligados a cumplirla cuando esto va en contra de la voluntad del pueblo y de algo tan importante como es la vida y la protección de bienes”, detalló el representante Garcés.

Por otro lado estuvo el presidente del Senado, Iván Name, quien dijo que, como le corresponde, tiene una “obligación democrática” y, aunque no coincide con algunos planteamientos, es “respetuoso y garantista” con las propuestas de estos proyectos de ley.

“Desde el principio, cuando el partido (Alianza Verde) decidió estar en el Gobierno, recomendé que fuera independiente. Tomó esa decisión y ahora en marzo habremos de analizarla de nuevo para ver si nos mantenemos allí o establecemos, como me parecería a mí más conveniente, una posición de independencia. Mientras tanto, yo tengo que decir que no soy ninguna amenaza para el Gobierno. Por el contrario, soy un demócrata, tengo 54 años de estar en este arte, no en este oficio menor, sino en este arte que por supuesto es muy envilecido frecuentemente por algunos”, detalló.

Por último, se conectó Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien entregó un análisis detallado de la situación en la Cancillería tras la decisión del secretario general de adjudicar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons.

"Desde esta mañana escuché la noticia al principio de verdad no creía. Me parecía un poco extraña, pero realmente recuerdo que estaba pendiente de resolver una revocatoria. Esto fue lo que quedó pendiente después de la decisión del canciller de decretar desierta la licitación, por eso no me extraña, celebró esa decisión del secretario general y me parece que tiene todos los fundamentos jurídicos para para haber llegado a esa conclusión", mencionó.

