¿Estados Unidos atacaría Groenlandia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 14 de enero de 2026:



Carlos Carillo, director de la UNGRD , se pronunció sobre la renuncia de Angie Rodríguez.

Alberto Ades, economista doctor en Harvard , dio detalles sobre la economía de mercados emergentes.

Enrique Ayala, general(r) de brigada , habló sobre las reiterativas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.

Paloma Valencia, candidata presidencial , comentó sobre la Gran Consulta por Colombia.

Haím Vásquez, abogado experto en Migración, profundizó sobre las visas de inmigrante.

Escuche el programa completo aquí: