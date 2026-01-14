¿Estados Unidos atacaría Groenlandia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 14 de enero de 2026:
- Carlos Carillo, director de la UNGRD, se pronunció sobre la renuncia de Angie Rodríguez.
- Alberto Ades, economista doctor en Harvard, dio detalles sobre la economía de mercados emergentes.
- Enrique Ayala, general(r) de brigada, habló sobre las reiterativas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.
- Paloma Valencia, candidata presidencial, comentó sobre la Gran Consulta por Colombia.
- Haím Vásquez, abogado experto en Migración, profundizó sobre las visas de inmigrante.
