Imputaciones a exfuncionarios de alcaldía de Quintero: Mañanas Blu 10:30, programa 10 de noviembre

Este viernes, 10 de noviembre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo la representante Carolina Giraldo Botero, quien habló de comisión accidental liderada dentro de la Comisión para la Equidad de la Mujer, que fue creada por las denuncias de Gustavo Bolívar sobre una presunta red de acoso en el Congreso.

“Estos casos ya recibieron atención psicosocial. Están, de hecho, varios de ellos en la Fiscalía. Yo no puedo decir digamos hablar, revelar quiénes son las personas de que se trata. Eso no me corresponde a mí”, dijo.

Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), conversó de los acuerdos que garantizan la investidura de Pedro Sánchez como jefe de gobierno en España y de las reacciones del país.

“Quieren dar a este acuerdo una justificación completamente falsa, diciendo que esto significa humillar al Estado y ceder a todos los independentistas”, afirmó.

El médico Oscar Andrés Bociga Silva explicó por qué los jóvenes son los más afectados con el consumo de vapeadores.

“Digamos que la población que más está utilizando los vapeadores son los jóvenes. Ya están casi que desde los 15 años y, sí, son las personas más afectadas con respecto a la resistencia, eso es distinto y diferente a los niveles de nicotina”, indicó.

Por último, la vocera de la veeduría Todos por Medellín Piedad Patricia Restrepo dialogó del anuncio del fiscal Francisco Barbosa sobre la imputación a siete exfuncionarios de la alcaldía Quintero por millonarias irregularidades.

“Hay un interés genuino de toda la ciudadanía en Medellín de que haya investigaciones sobre lo que ocurrió en el Gobierno liderado por Daniel Quintero”, puntualizó.

Escuche el programa completo acá: