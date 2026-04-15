La SIC pone la lupa sobre alzas en telecomunicaciones: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de abril de 2026:



Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio (SIC), habló sobre el requerimiento de información a empresas de telecomunicaciones dentro de la investigación por el aumento del 2,96 % en el rubro de “Información y Comunicación”, reportado por el Dane.

en el rubro de “Información y Comunicación”, reportado por el Dane. Padre Vicente Durán, S.J., rector de la Universidad Javeriana de Cali , se refirió a las críticas generadas en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de su relación con el Vaticano.

, se refirió a las críticas generadas en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de su relación con el Vaticano. Julián Triana Vargas, concejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, analizó el anuncio del partido de iniciar conversaciones para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda , lo que marca un giro en el panorama electoral.

, lo que marca un giro en el panorama electoral. Rafaela Córtes, gobernadora del Meta, habló sobre la cumbre de gobernadores con los candidatos presidenciales y las nuevas iniciativas para construir un plan de gobierno de cara a las regiones del país.

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