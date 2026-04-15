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La SIC pone la lupa sobre alzas en telecomunicaciones: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de abril de 2026

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de abril de 2026:

  • Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio (SIC), habló sobre el requerimiento de información a empresas de telecomunicaciones dentro de la investigación por el aumento del 2,96 % en el rubro de “Información y Comunicación”, reportado por el Dane.
  • Padre Vicente Durán, S.J., rector de la Universidad Javeriana de Cali, se refirió a las críticas generadas en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de su relación con el Vaticano.
  • Julián Triana Vargas, concejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, analizó el anuncio del partido de iniciar conversaciones para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, lo que marca un giro en el panorama electoral.
  • Rafaela Córtes, gobernadora del Meta, habló sobre la cumbre de gobernadores con los candidatos presidenciales y las nuevas iniciativas para construir un plan de gobierno de cara a las regiones del país.

Escuche el programa completo aquí:

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