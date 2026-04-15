La SIC pone la lupa sobre alzas en telecomunicaciones: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de abril 2026

Actualizado: 15 de abr, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 15 de abril de 2026:
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio (SIC), habló sobre el requerimiento de información a empresas de telecomunicaciones dentro de la investigación por el aumento del 2,96 % en el rubro de “Información y Comunicación”, reportado por el Dane.
- Padre Vicente Durán, S.J., rector de la Universidad Javeriana de Cali, se refirió a las críticas generadas en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de su relación con el Vaticano.
- Julián Triana Vargas, concejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, analizó el anuncio del partido de iniciar conversaciones para sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, lo que marca un giro en el panorama electoral.
- Rafaela Córtes, gobernadora del Meta, habló sobre la cumbre de gobernadores con los candidatos presidenciales y las nuevas iniciativas para construir un plan de gobierno de cara a las regiones del país.
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