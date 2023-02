Médicos hablan de la reforma a la salud: reviva Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, programa completo

Médicos de diferentes sectores hablaron en Mañanas Blu, cuando Colombia esta al aire, sobre las implicaciones de la reforma más cuestionada en este Gobierno y que sin duda es la que más preocupa a los colombianos por los cambios sustanciales que se presentarían en el sistema.

Jorge Enrique Enciso, presidente Fecolmed, Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, se refirió al tema y fue tajante en dar su opinión del texto de la reforma .

“No lo vemos, porque no conocemos el articulado, solamente son conjeturas, son suposiciones. Mientras que nosotros no sepamos cuál es el articulado no podemos si es desfavorable o es en contra, cuando las conozcamos podremos hacer unas observaciones... Desconocemos cuáles son las técnicas presupuestales y de sostenibilidad que tendría este Gobierno para poder ejercer el sistema de salud que proyecta”, indicó.

En la nueva sección de Mañanas Blu 10 a.m. ‘Patos al agua’, un pulso inicial de los aspirantes de las próximas elecciones regionales, nos acompañó Guillermo Alfonso Jaramillo, quien quiere llegar a la Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

El aspirante aseguró que mantiene una amistad con el presidente Gustavo Petro, pero que, más allá de eso, siente interés por el cambio y la transformación en el país y la ciudad. “Tengo una inmensa amistad con Gustavo Petro. Represento no solamente a la Colombia Humana, sino todo este interés de cambio y transformación”, dijo.

El secretario de la No Violencia de Medellín, Luis Eduardo Giraldo Lopera, respondió en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, a las declaraciones que dio la directora de la Unidad de Personas desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón , sobre los resultados y temas pendientes en el caso de La Escombrera y las incógnitas de la Operación Orión.

Monzón dijo que algunos de los que maneja la Unidad de Búsqueda, desafortunadamente, no serán resueltos: “No necesariamente vamos a encontrar a todas las personas, esa es una realidad”.