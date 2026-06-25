Panorama internacional del nuevo gobierno: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 25 junio 2026

Actualizado: 25 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 25 de junio de 2026:
- Israel Hurtado, periodista de la X Radio en Caracas, habló sobre los daños que dejó el fuerte terremoto en Venezuela.
- El geólogo Nahum Méndez, se refirió sobre por qué se presentaron dos terremotos de manera seguida en Venezuela.
- Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política de la universidad de Los Andes, abordó sobre hacia dónde van las relaciones internacionales de Abelardo De La Espriella.
- Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se pronunció sobre la deuda pública que podría llegar a 66,6 % del PIB en 2027.
- Norma Ortiz, profesora de finanzas de la universidad de los Andes, dió recomendaciones de cómo usar la prima de mitad de año.
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