Panorama internacional del nuevo gobierno: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 25 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 25 de junio de 2026:



Israel Hurtado, periodista de la X Radio en Caracas , habló sobre los daños que dejó el fuerte terremoto en Venezuela.

, habló sobre los daños que dejó el fuerte terremoto en Venezuela. El geólogo Nahum Méndez, se refirió sobre por qué se presentaron dos terremotos de manera seguida en Venezuela.

Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política de la universidad de Los Andes , abordó sobre hacia dónde van las relaciones internacionales de Abelardo De La Espriella.

, abordó sobre hacia dónde van las relaciones internacionales de Abelardo De La Espriella. Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se pronunció sobre la deuda pública que podría llegar a 66,6 % del PIB en 2027.

Norma Ortiz, profesora de finanzas de la universidad de los Andes, dió recomendaciones de cómo usar la prima de mitad de año.

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