Proyecto busca prohibir vientre de alquiler en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 agosto 2026

Actualizado: 25 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 25 de agosto de 2026:
- Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Partido Conservador, habló del proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada o vientres de alquiler en Colombia. Explicó que la iniciativa busca castigar a quienes lucran con esta práctica, al considerar que puede convertirse en una forma de explotación reproductiva, pero no pretende sancionar a las mujeres ni a los niños nacidos bajo esta modalidad.
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, analizó el futuro del sistema pensional colombiano ante la decisión pendiente de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Señaló que un sistema sostenible debe estar basado en el ahorro y explicó que la baja natalidad y el envejecimiento de la población dificultan el sostenimiento del modelo de reparto.
- Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas, explicó la disputa comercial entre Canadá y Estados Unidos y los cuestionamientos del presidente Donald Trump sobre aspectos como el uso del francés en productos canadienses.
- Mauricio Cuellar, alcalde de Armero Guayabal, Tolima, entregó un balance de los incendios forestales que afectan al municipio. Explicó que hay cerca de 300 hectáreas afectadas y que algunos focos permanecen en zonas de difícil acceso, por lo que han solicitado apoyo helicoportado para realizar descargas de agua.
- Mábel Sánchez, administradora del Club Campestre Despertar de las Aves, Tolima, contó cómo este lugar se convirtió en centro de apoyo para atender la emergencia por incendios forestales en la región. Explicó que allí han recibido a organismos como Defensa Civil y cuerpos de bomberos de diferentes departamentos que trabajan en el control de las llamas.
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