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¿Qué hay detrás del llamado "voto fusil"? : Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 24 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 24 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 24 de junio de 2026:

  • Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, habló sobre la gobernabilidad del nuevo presidente de Colombia en el Congreso.
  • Mauricio Pava, abogado y representante del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional, se refirió sobre las declaraciones de Alfredo Saade, exjefe de Despacho y actual embajador en Brasil, en torno a la victoria de Abelardo De La Espriella y la propuesta de impulsar una Constituyente.
  • Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), abordó sobre qué es el voto fusil y por qué puede ser estigmatizante.

Escuche el programa completo aquí:

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