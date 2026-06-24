¿Qué hay detrás del llamado "voto fusil"? : Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 24 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 24 de junio de 2026:



Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, habló sobre la gobernabilidad del nuevo presidente de Colombia en el Congreso.

Mauricio Pava, abogado y representante del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional , se refirió sobre las declaraciones de Alfredo Saade, exjefe de Despacho y actual embajador en Brasil, en torno a la victoria de Abelardo De La Espriella y la propuesta de impulsar una Constituyente.

, se refirió sobre las declaraciones de Alfredo Saade, exjefe de Despacho y actual embajador en Brasil, en torno a la victoria de Abelardo De La Espriella y la propuesta de impulsar una Constituyente. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), abordó sobre qué es el voto fusil y por qué puede ser estigmatizante.

Escuche el programa completo aquí: