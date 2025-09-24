¿Qué pasa con la seguridad en la Nacional? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 24 de septiembre de 2025:



José Leonidas Pinilla, coordinador de seguridad y vigilancia de la Universidad Nacional , explicó lo sucedido con los disturbios que se presentan en el campus de la institución.

Erick Fansworth, exdirector del Council of the Americas, dio detalles de cómo quedan las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia tras las palabras del presidente Gustavo Petro en su último discurso como mandatario en la ONU.

Víctor Valencia, líder estudiantil de la Universidad del Pacífico, se refirió la suspensión de clases por la violencia en Buenaventura.

Norma Hurtado, senadora de la República, habló de la reforma a la salud.

