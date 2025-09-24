¿Qué pasa con la seguridad en la Nacional? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de septiembre de 2025

Actualizado: 24 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 24 de septiembre de 2025:
- José Leonidas Pinilla, coordinador de seguridad y vigilancia de la Universidad Nacional, explicó lo sucedido con los disturbios que se presentan en el campus de la institución.
- Erick Fansworth, exdirector del Council of the Americas, dio detalles de cómo quedan las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia tras las palabras del presidente Gustavo Petro en su último discurso como mandatario en la ONU.
- Víctor Valencia, líder estudiantil de la Universidad del Pacífico, se refirió la suspensión de clases por la violencia en Buenaventura.
- Norma Hurtado, senadora de la República, habló de la reforma a la salud.
Escuche el programa completo aquí: