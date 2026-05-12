Sandra Ortiz recuperó la libertad en caso UNGRD: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 12 de mayo de 2026:



Andrés Velasco, presidente de Asofondos , habló sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

, habló sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. Mauricio Camacho, abogado de Sandra Ortiz, abordó sobre la decisión del Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías de dejar en libertad por vencimiento de términos a la exconsejera presidencial para las Regiones, en medio del proceso por el presunto entramado de corrupción en la UNGRD.

a la exconsejera presidencial para las Regiones, en medio del proceso por el presunto entramado de corrupción en la UNGRD. Zigor Aldama, periodista y escritor , se refirió sobre la tensión entre China y Estados Unidos a pocos días de la reunión entre Donald Trump y el presidente Chino, en medio de la controversia por la venta de armas a Taiwán.

, se refirió sobre la tensión entre China y Estados Unidos a pocos días de la reunión entre Donald Trump y el presidente Chino, en medio de la controversia por la venta de armas a Taiwán. Angélica Lozano, senadora Alianza Verde, explicó sobre qué va a pasar con la ley de encuestas.

Ghisliane Echeverry, directora del IDEAM, habló sobre la preocupación por la llegada del Fenómeno de El Niño y las medidas que analiza el Gobierno para evitar afectaciones en el sistema eléctrico y un posible riesgo de apagón en el país.

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