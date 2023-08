¿Se cuestiona más al presidente Gustavo Petro por ser un mandatario de izquierda?

Tras más de 85 ausencias del presidente de la República, Gustavo Petro, a diferentes eventos nacionales e internacionales con varias delegaciones y gremios, la opinión pública empezó a especular sobre el estado de salud del mandatario, pues sus continuas llegadas tarde e inasistencias generaron serios cuestionamientos.

Para hablar sobre si las críticas al presidente Petro por sus ausencias y la falta de información sobre estado de salud se dan por ser un mandatario de izquierda se conectaron a Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, Roberto Pombo autor del libro “Muebles Viejos” y Nicolás Pernet, autor de “Presidentes sin Pedestal”, quienes abordaron el tema desde sus experiencias.

Pombo, quien en su libro retrató un panorama de la historia política de Colombia, en ocho cartas dirigidas a expresidentes, cuyos gobiernos cubrió como periodista, desde el expresidente Julio César Turbay hasta Juan Manuel Santos, mencionó que el Petro es el mandatario que más ha dejado esperando a las personas en distintos eventos, pues no recuerda otro presidente que haya incumplido tanto como él.

“No sé si se está siendo más acuciosos con el presidente Petro, lo que si se es que es clarísimamente mucho más incumplido que todos los demás, nunca jamás en la historia que me tocó a mí como periodista habido una cancelación o vi a un presidente que haya dejado a tantas personas tanto tiempo. Evidentemente hay un nuevo manejo de la agenda si se puede llamar así. Por ser un presidente de izquierda tiene más atracción por diferentes sectores como la prensa. Lo que sí es un hecho es que nunca hubo un presidente que se comportara de manera tan errática frente a su propia agenda como el presidente Petro”, señaló.

Publicidad



Por su parte, Pernet, también historiador y docente, resaltó que, a lo largo de la historia colombiana, no es nuevo el tema de incumplimientos y cancelaciones por parte de los mandatarios.

“No es nuevo que haya incumplimientos, retrasos, que de pronto no se llegue a eventos. Creo que si ha cambiado la velocidad del cubrimiento, creo que la prensa siempre ha estado muy pendiente de los presidentes, de lo que hacen, de lo que no hacen…Lo que cambia es que el cubrimiento es más inmediato, mucho más grande , cualquier persona que esté esperando al presidente y que no llegue puede enviar una fotografía ñ, el tweet, se hacen más conocidos los incumplimientos, pero diría que no es extraño en las historia de Colombia que los presidentes, por diferentes motivos, hayan incumplido”, enfatizó.

Además, Pernet habló de los presidentes y del concepto que tiene de cada uno de los mandatarios de Colombia.

Publicidad

“Los más grandes, los que más alto están en el pedestal son los que más debería bajarse para mí. Empezando por Antonio Nariño por ejemplo que me parece que se ha exaltado demasiado…Santos yo digo que deberían darle un premio Nobel de oportunismo, porque como sabemos fue un presidente que ha pasado por varios partidos y muchos movimientos. Ha sido defensor de la acción violenta contra las Farc", resaltó.

Lo cierto es que mientras el presidente Petro, en una reciente entrevista, mencionó que las críticas por sus más de 80 ausencias a los eventos se deben a que es un mandatario de izquierda, nadie sabe, a ciencia cierta, el por qué de los incumplimientos.

Escuche el tema central de Mañanas Blu 10: 30, con Camila Zuluaga, acá: