Sector textil propone arancel a plataformas Shein y Temu: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 abril 2026

Actualizado: 30 de abr, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de abril de 2026:
- Juan Carlos Ramírez, presidente de la CARF, habló del informe al Congreso del primer semestre de 2026.
- Guillermo Criado, presidente Cámara Colombiana de Confecciones, abordó la propuesta de la industria textil de un arancel para las compras en plataformas internacionales como Shein o Temu.
- El economista Mauricio Reina se refirió sobre su libro Bonus Track.
- Martín Orozco, gerente de Invamer, se pronunció sobre las críticas a las encuestas.
- Ángela María Penagos, directora de la Oficina de la CEPAL en Colombia, habló sobre las proyecciones de crecimiento para 2026.
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