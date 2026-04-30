Sector textil propone arancel a plataformas Shein y Temu: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de abril de 2026:



Juan Carlos Ramírez, presidente de la CARF , habló del informe al Congreso del primer semestre de 2026.

, habló del informe al Congreso del primer semestre de 2026. Guillermo Criado, presidente Cámara Colombiana de Confecciones, abordó la propuesta de la industria textil de un arancel para las compras en plataformas internacionales como Shein o Temu.

El economista Mauricio Reina se refirió sobre su libro Bonus Track.

se refirió sobre su libro Bonus Track. Martín Orozco, gerente de Invamer, se pronunció sobre las críticas a las encuestas.

Ángela María Penagos, directora de la Oficina de la CEPAL en Colombia, habló sobre las proyecciones de crecimiento para 2026.

Escuche el programa completo aquí: