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Sector textil propone arancel a plataformas Shein y Temu: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de abril de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de abril de 2026:

  • Juan Carlos Ramírez, presidente de la CARF, habló del informe al Congreso del primer semestre de 2026.
  • Guillermo Criado, presidente Cámara Colombiana de Confecciones, abordó la propuesta de la industria textil de un arancel para las compras en plataformas internacionales como Shein o Temu.
  • El economista Mauricio Reina se refirió sobre su libro Bonus Track.
  • Martín Orozco, gerente de Invamer, se pronunció sobre las críticas a las encuestas.
  • Ángela María Penagos, directora de la Oficina de la CEPAL en Colombia, habló sobre las proyecciones de crecimiento para 2026.

Escuche el programa completo aquí:

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