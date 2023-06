Sigue el debate sobre la Policía en las universidades: Mañanas Blu, programa completo del 9 de junio

El viernes, 9 de junio, en Mañanas Blu con Néstor Morales, estuvo la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, quien habló sobre los hechos de violencia por parte de encapuchados que dejaron un policía gravemente herido: "Nosotros nos dedicamos a los campos y a lo que nos tenemos que dedicar (...) Cada jueves llega un grupo. Todos son pagos".

En ese mismo sentido, Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, se manifestó sobre los hechos de violencia en la universidad: "Lo que se quiere es que no se convierta en un campo de batalla el campus universitario".

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, en entrevista con Ricardo Ospina, se refirió, inicialmente, al futuro de las exploraciones petroleras en el país: “Vamos a seguir perforando y en la medida en que tengamos el dimensionamiento, de esos hoy recursos contingentes que tuvieron un incremento muy grande del año 2021 al 2022, volverlos reservas”.

También se pronunció sobre el escándalo del exembajador Armando Benedetti y los dineros de la campaña presidencial: “Como lo evidencian el soporte y el reporte de todos y cada uno de los detalles de ingresos, gastos y costos que tuvo la campaña en las tres fases, todos debidamente registrados y auditados (…) Tengo absoluto desconocimiento de eso. Me dediqué a gestionar con los bancos, cooperativas y proveedores los recursos necesarios para hacer la campaña”.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, pasó por Mañanas Blu, para hablar de la emergencia sanitaria por presencia de bacteria que afecta cultivos de tilapia: “Según el ICA, esta bacteria ingresó con un material genético no certificado por el ICA, probablemente de contrabando (...) No es una enfermedad zoonótica, es decir, no tiene efectos en la salud humana”.

Carlos Manuel Silva, director de Fiscalías de Cundinamarca, habló del caso de Helena Laserna, nieta del fundador de la Universidad de Los Andes: “La menor nunca salió del país y el señor Pinzón tampoco. La tuvieron escondida durante dos años en un municipio del departamento de Cundinamarca”.

