11 de febrero de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU, hablamos con Diego Molano, ministro de Defensa, quien explicó los resultados de la reunión con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Nos enfocamos en dos objetivos: supuesta amenaza del ELN y nuevos integrantes de la Policía para reforzar la seguridad en la ciudad”, afirmó.

Igualmente, el senador Gustavo Bolívar ahondó en la nueva alianza política que se lanza este jueves.

“Quisiéramos que Margarita Rosa de Francisco estuviera en la lista para conformar una mayoría, pero aún no nos ha dado el sí. Nos está acompañando en el proceso”. Añadió el senador.

Además, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, habló sobre la asignación de vacunas en la primera fase y aseguró que es testigo de la gran demanda que se tiene en el mundo entero. “Sí, las cifras son pocas, pero lo que queremos es empezar a vacunar”, indicó.

Por otra parte, se conectó con nosotros Yaku Pérez, candidato presidencial en Ecuador, quien abordó el reconteo de votos tras las elecciones presidenciales.

“No tengo apasionamientos por la Presidencia, yo no quiero violencia, no quiero que se dé un octubre similar, no quiero contribuir a un derramamiento de sangre, prefiero quedarme en casa”, aseguró.

No se pierda la historia de Jonathan Jiménez, quien fue robado cuando era un niño y 32 años después se reencontró con su familia.

“Mi hermano estaba buscando por mí hace muchos años. En Noruega mis papás me adoptaron, eran personas que tenían problemas para tener hijos. Ellos hicieron una adopción normal, pero no sabían la verdad”, expresó Jonathan.

A su vez, su hermano Juan Jiménez, afirmó que vio cuando se lo llevaron, “siempre tuve ese propósito de buscarlo, Jonathan tenía tres años y yo tenía cinco”, añadió.

También se conectó con nosotros, el alcalde de Ubaté, Jaime Torres, quien se refirió al caso de la niña de cuatro años que fue brutalmente atacada por perros.

Igualmente, Álvaro Acevedo, concejal de Bogotá, habló sobre su iniciativa para que se desincentive en colegios el consumo de bebidas azucaradas.

“Que sean los mismos rectores que tomen conciencia, esa enfermedad es tan importante como el coronavirus, los niños se están enfermando de diabetes a temprana edad”, aseveró.

Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU: