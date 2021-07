16 de julio de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este viernes, en Mañanas BLU, Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio de las EPS, habló sobre la petición de promover la vacunación contra el COVID-19 en todas las personas.

"Nosotros también veníamos trabajando una propuesta en ese sentido. Estamos de acuerdo con la alcaldesa Claudia López de abrir la vacunación para todas las edades”, dijo.

Escuche también a la ministra de educación, María Victoria Angulo, quien habló de las tutelas que buscan impedir el regreso de las clases presenciales en colegios públicos.

"No hay razón para impedir que los niños tengan el derecho de regresar a clases presenciales", aseguró.

No se pierda a María Paula Azcuénaga, abogada, quien habló sobre la lucha que ha tenido que afrontar para recuperar a sus hijos.

“Yo tengo la custodia de los niños desde este año, pero el papá de los niños no me los permite ver hace 3 años. No sé dónde los tiene", dijo.

Por otro lado, la exfiscal, Viviane Morales, habló sobre el angustioso robo que sufrió hace una semana en su vivienda, a manos de encapuchados.

“La crisis de autoridad y seguridad en Bogotá es peor que hace dos años", expresó.

En Mañanas BLU, también estuvo José Manuel Ríos, alcalde de Armenia, quien habló del asesinato del concejal Rubén Darío Melo.

"Gracias a la rápida reacción de la Policía, los sicarios fueron capturados. Autoridades investigan las razones del asesinato", dijo.

Por último, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente de EPM, habló sobre la primera turbina de Hidroituango que empezará a funcionar en junio de 2022.

“En 2024 tendríamos todo el proyecto en su capacidad total de generación”, sostuvo.

