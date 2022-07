21 de julio de 2022- Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas Blu, el congresista Roy Barreras, nuevo presidente del Senado habló sobre la nueva agenda legislativa.

“Perdón social es una tesis del filósofo Jacques Derrida, no tiene que ver con el anuncio de ayer. Ni la justicia transicional ni la penal ordinaria ofrecen posibilidad de perdón".

El representante David Racero, próximo presidente de la Cámara, habla de las dificultades que impidieron su elección en la corporación este miércoles 20 de julio.

"No vamos a tramitar proyectos de ley como antes, que se demoraban y esto llevaba al pupitrazo y a la poca deliberación".

Por otra parte, Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, habló sobre la incautación de bienes que le impuso la Fiscalía.

"No ha sido de la familia Castaño, no sé de dónde saca el fiscal eso".

Además, el abogado Daniel Prado habló sobre la propuesta de grupos paramilitares y narcotraficantes de un cese del fuego de cara a un sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro

"No he hablado con ellos, yo hablé con ese señor que me contactó [alias 'Gordolindo'], pero no con ninguna otra persona ni grupos. No tengo vocería ni nada de eso".

