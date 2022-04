25 de abril de 2022- Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas BLU habló Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, sobre los disturbios y enfrentamientos entre hinchas este fin de semana en el partido de liga de Unión Magdalena y Junior de Barranquilla en el estadio Sierra Nevada, que dejó varios heridos y un aficionado muerto.

“Lo primero es un llamado a los hinchas, esto no es una batalla campal, es un juego y tenemos que respetarnos y disfrutar el fútbol como lo que es, un encuentro y no una batalla (…) Esto nos hace mucho daño, con esto nadie quiere ir a un estadio y someterse a los vándalos”, recalcó Jaramillo en Mañanas BLU.

“Les tiene que caer todo el peso de la ley. No podemos dejar que unos pocos dañen un espectáculo como el fútbol (…) No sé qué pasó aquí, si eso fue acordado o simplemente hubo un grupo de hinchas del equipo visitante que entraron y no hubo control. (…) También hay una responsabilidad individual; no permitir que vuelvan a entrar a un estadio, esa debe ser la sanción”, sostuvo.

Por otro lado, el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial por el movimiento Piensa en Grande, Luis Pérez Gutiérrez, se refirió a las acusaciones formuladas por Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', por supuestos vínculos con el narcotraficante Henry de Jesús López, alias 'Mi Sangre '.

En entrevista con Mañanas BLU, Pérez Gutiérrez sostuvo que es muy probable que sí haya sostenido un encuentro con 'Mi Sangre', pero que no lo conocía y todo formó parte de reuniones oficiales con desmovilizados tras el proceso de Justicia y Paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) , después de 2004.

"Primero, 'Otoniel' dice que no soy cercano a las AUC. Segundo, dice que yo tuve una amistad con un tipo denominado 'Mi Sangre'. Yo vine estudiando por internet quién era este señor y quiero decirle que es muy posible que luego de salir de la Alcaldía en Medellín haya tenido alguna reunión con él y algunos desmovilizados, porque casi todos los desmovilizados que hizo Álvaro Uribe se fueron a vivir a la ciudad"; sostuvo.

