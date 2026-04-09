Afectación en El Dorado por protesta de taxistas: Mañanas Blu, jueves, 9 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de abril de 2026:



Jaime Herrera, taxista en Bogotá , habló de la razón detrás de las manifestaciones de taxistas en el aeropuerto El Dorado.

, habló de la razón detrás de las manifestaciones de taxistas en el aeropuerto El Dorado. Julio Jiménez, gerente de Taxi Imperial , se refirió de las manifestaciones de taxistas en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.

, se refirió de las manifestaciones de taxistas en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi , abordó sobre las protestas a nivel nacional por alza del predial.

, abordó sobre las protestas a nivel nacional por alza del predial. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá , habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la calidad del aire en la capital del país.

, habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la calidad del aire en la capital del país. Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, se referió de la denuncia de una parranda vallenata con Nelson Velásquez en patio de cabecillas de paz urbana en Itagüí.

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