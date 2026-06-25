Apoyo internacional tras el terremoto en Venezuela: Mañanas Blu, jueves 25 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 25 de junio de 2026:



Gustavo Duque, alcalde de Chacao, Caracas , habló sobre los daños por el terremoto en Venezuela.

, habló sobre los daños por el terremoto en Venezuela. Javier Pava, director de la UNGRD, se refirió sobre las ayudas que se enviarán a Venezuela por el terremoto.

Alex Méndez, rescatista mexicano , abordó sobre el grupo que viajará a Venezuela para ayudar con las labores de rescate tras el terremoto.

, abordó sobre el grupo que viajará a Venezuela para ayudar con las labores de rescate tras el terremoto. El general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, se pronunció sobre los audios que revelan supuestos acuerdos sobre la salida de oficiales y la suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo durante la paz total.

contra el Clan del Golfo durante la paz total. Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido , se refirió sobre los audios que revelan supuestos acuerdos sobre la salida de oficiales y la suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo durante la paz total.

, se refirió sobre los audios que revelan supuestos acuerdos sobre la salida de oficiales y la suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo durante la paz total. La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, abordó sobre la caída en las reservas de gas en Colombia.

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo , habló sobre cómo vivió el terremoto en el vecino país.

, habló sobre cómo vivió el terremoto en el vecino país. Monseñor Pablo Modesto González, obispo de La Guaira en Venezuela, se pronunció sobre los daños por el fuerte terremoto en Venezuela.

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