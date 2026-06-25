Apoyo internacional tras el terremoto en Venezuela: Mañanas Blu, jueves 25 de junio 2026

Actualizado: 25 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 25 de junio de 2026:
- Gustavo Duque, alcalde de Chacao, Caracas, habló sobre los daños por el terremoto en Venezuela.
- Javier Pava, director de la UNGRD, se refirió sobre las ayudas que se enviarán a Venezuela por el terremoto.
- Alex Méndez, rescatista mexicano, abordó sobre el grupo que viajará a Venezuela para ayudar con las labores de rescate tras el terremoto.
- El general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, se pronunció sobre los audios que revelan supuestos acuerdos sobre la salida de oficiales y la suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo durante la paz total.
- Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, se refirió sobre los audios que revelan supuestos acuerdos sobre la salida de oficiales y la suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo durante la paz total.
- La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, abordó sobre la caída en las reservas de gas en Colombia.
- El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, habló sobre cómo vivió el terremoto en el vecino país.
- Monseñor Pablo Modesto González, obispo de La Guaira en Venezuela, se pronunció sobre los daños por el fuerte terremoto en Venezuela.
Escuche el programa completo aquí: