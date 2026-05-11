Colombia despide al exvicepresidente Germán Vargas Lleras: Mañanas Blu, lunes, 11 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 11 de mayo de 2026:



Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, habló sobre el fallecimiento de su padre.

Juan Manuel Santos se refirió sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras.

sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, abordó sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia , se refirió sobre el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

, se refirió sobre el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Doctor Daniel López, epidemiólogo, habló sobre el brote de hantavirus.

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