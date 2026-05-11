Colombia despide al exvicepresidente Germán Vargas Lleras: Mañanas Blu, lunes, 11 mayo 2026

Actualizado: 11 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 11 de mayo de 2026:
- Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, habló sobre el fallecimiento de su padre.
- Juan Manuel Santos se refirió sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, abordó sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez.
- Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se refirió sobre el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
- Doctor Daniel López, epidemiólogo, habló sobre el brote de hantavirus.
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