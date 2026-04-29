Cruce de Gobierno y Asofondos por traslados a Colpensiones: Mañanas Blu, miércoles, 29 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de abril de 2026:



Andrés Velasco, presidente de Asofondos , habló sobre la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional del decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro, con el que se buscaba trasladar $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

, habló sobre la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional del decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro, con el que se buscaba trasladar $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, abordó sobre la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional del decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro , con el que se buscaba trasladar $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

, con el que se buscaba trasladar $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS , se refirió sobre la decisión del Instituto de Cancerología de no atender pacientes de Nueva EPS por falta de contrato y deudas.

, se refirió sobre la decisión del Instituto de Cancerología de no atender pacientes de Nueva EPS por falta de contrato y deudas. Laura Londoño, alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, profundizó sobre cómo avanza la situación en la vía Bogotá - La Mesa y cuándo podría reabrirse tras los derrumbes de los últimos días.

Uberney Marín, jefe de la Oficina Jurídica de la Cancillería , habló sobre el nuevo modelo de pasaportes.

, habló sobre el nuevo modelo de pasaportes. Sara Jaramillo, escritora colombiana, se refirió sobre su libro "El cielo está vacío". Escuche el programa completo aquí: