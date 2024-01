Devastador incendio en la capital del país: Mañanas Blu, enero 23 de 2024

El martes, 23 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien habló sobre el incendio en los cerros orientales de la ciudad y las recomendaciones que se debe tener sobre él, como el uso de tapabocas.

“Yo creo que, de manera preventiva, es mejor usar tapabocas alrededor de la zona. Voy a tener una reunión con la secretaría de Ambiente para revisar las mediciones que se están haciendo en los diferentes puntos. Ustedes saben que estamos en una época difícil porque hay esa época de inversión térmica, de deterioro de la calidad del aire. Entonces esto viene a afectar más”, dijo el alcalde en Mañanas Blu.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conversó sobre los alcances de su propuesta de realizar una nueva reforma tributaria que permita financiar un nuevo sistema de salud.

"Este Gobierno ha sido el que más ha incrementado el presupuesto para la salud y siempre ha existido el dilema si hay plata suficiente para el sector… Entonces las EPS siguen con el tema que la plata no les alcanza, si definitivamente no les alcanza y hacemos un estudio riguroso y el presupuesto no da más, a pesar de lo hecho por el Gobierno", indicó.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, dio detalles acerca de la situación entre Panam Sports y Colombia por la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

“Es bastante difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde y vamos a seguir luchando", sentenció.

El dueño del carro convertible víctima de robo el fin de semana en Bogotá Nicolás Moreno, narró sobre este hecho que ocurrió en la carrera séptima con calle 83 de la ciudad.

"Desde que se acercaron me pidieron el reloj, nunca el celular u otra cosa. Ellos iban directo por eso", mencionó.

La líder y vocalista del grupo Cimarrón, Ana Veydó, dialogó sobre el homenaje que hizo el diario New York Times a la Serranía de las Manacacías, en el Llano, y a esta agrupación musical.

"Creo que esto hace parte de ver el territorio de otra manera, si bien ha sido una zona alejada del centro del país, también ha sido una zona de ciertas afectaciones sociales", puntualizó.

Escuche el programa completo aquí: