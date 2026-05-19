Contralor a Gobierno Petro: “¿De qué sirve liberar deuda para endeudarse más caro?”

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre el manejo de la deuda pública del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la histórica colocación de títulos TES realizada la semana pasada por 6 billones de pesos y con tasas cercanas al 15 %.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el contralor cuestionó que el Gobierno siga ampliando su capacidad de endeudamiento pese al elevado costo financiero que esto implica.

“¿De qué le sirve a usted estar pagando la deuda, pero liberando el cupo para endeudarse más y endeudarse a un mayor costo?”, afirmó Rodríguez. El funcionario explicó que la Contraloría ha venido emitiendo funciones de advertencia desde hace meses por el deterioro de las finanzas públicas y el crecimiento del servicio de la deuda.

“La sostenibilidad fiscal está en riesgo”

Según Rodríguez, en 2025 el servicio de la deuda alcanzó los 105 billones de pesos, equivalentes al 23 % del gasto público total, cinco puntos porcentuales más que en 2021.



El contralor aseguró que el principal problema es que el Estado está gastando más de lo que recibe y no existe un plan estructural para corregir el desbalance fiscal. “No se trata de satanizar la deuda, sino de mirar para qué se está endeudando el país”, sostuvo. Además, alertó que parte importante de los nuevos recursos estaría siendo utilizada para cubrir gastos de funcionamiento, pago de nómina e intereses de deuda, y no para inversión pública.

Contraloría investiga operación de TES

Rodríguez confirmó que el ente de control abrió un presunto hallazgo disciplinario y pidió explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la operación financiera de la semana pasada.

La emisión de TES por 6 billones de pesos llamó la atención del mercado porque una parte de la deuda fue colocada a tasas cercanas al 15 %, un nivel considerado históricamente alto por analistas económicos.

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“Estamos pagando muchísimo por nuestros endeudamientos y esto en el mediano y largo plazo podría ser insostenible”, advirtió el contralor. El jefe del organismo de control también alertó sobre problemas de caja en el Estado. Según explicó, en abril el Gobierno necesitaba cerca de 25 billones de pesos para cubrir operación y funcionamiento, pero solo contaba con alrededor de 7 billones.

“Las consecuencias se verán en los próximos años”

Durante la entrevista, Rodríguez insistió en que las advertencias de la Contraloría no tienen motivaciones políticas, sino técnicas, y pidió al Gobierno asumir con mayor seriedad el manejo de las finanzas públicas.

“Las consecuencias no se van a ver ahora; se van a ver en dos o tres años o en el próximo gobierno”, señaló. El contralor también relacionó la presión fiscal con deudas acumuladas en sectores como salud, subsidios de energía, medicamentos y contingencias judiciales, que, según dijo, están aumentando la fragilidad financiera del Estado colombiano.

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Las advertencias de la Contraloría