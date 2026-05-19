Contralor a Gobierno Petro: “¿De qué sirve liberar deuda para endeudarse más caro?”

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una fuerte advertencia sobre el manejo de la deuda pública del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de la histórica colocación de títulos TES realizada la semana pasada por 6 billones de pesos y con tasas cercanas al 15 %.
En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el contralor cuestionó que el Gobierno siga ampliando su capacidad de endeudamiento pese al elevado costo financiero que esto implica.
“¿De qué le sirve a usted estar pagando la deuda, pero liberando el cupo para endeudarse más y endeudarse a un mayor costo?”, afirmó Rodríguez. El funcionario explicó que la Contraloría ha venido emitiendo funciones de advertencia desde hace meses por el deterioro de las finanzas públicas y el crecimiento del servicio de la deuda.
“La sostenibilidad fiscal está en riesgo”
Según Rodríguez, en 2025 el servicio de la deuda alcanzó los 105 billones de pesos, equivalentes al 23 % del gasto público total, cinco puntos porcentuales más que en 2021.
El contralor aseguró que el principal problema es que el Estado está gastando más de lo que recibe y no existe un plan estructural para corregir el desbalance fiscal. “No se trata de satanizar la deuda, sino de mirar para qué se está endeudando el país”, sostuvo. Además, alertó que parte importante de los nuevos recursos estaría siendo utilizada para cubrir gastos de funcionamiento, pago de nómina e intereses de deuda, y no para inversión pública.
Contraloría investiga operación de TES
Rodríguez confirmó que el ente de control abrió un presunto hallazgo disciplinario y pidió explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la operación financiera de la semana pasada.
La emisión de TES por 6 billones de pesos llamó la atención del mercado porque una parte de la deuda fue colocada a tasas cercanas al 15 %, un nivel considerado históricamente alto por analistas económicos.
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“Estamos pagando muchísimo por nuestros endeudamientos y esto en el mediano y largo plazo podría ser insostenible”, advirtió el contralor. El jefe del organismo de control también alertó sobre problemas de caja en el Estado. Según explicó, en abril el Gobierno necesitaba cerca de 25 billones de pesos para cubrir operación y funcionamiento, pero solo contaba con alrededor de 7 billones.
“Las consecuencias se verán en los próximos años”
Durante la entrevista, Rodríguez insistió en que las advertencias de la Contraloría no tienen motivaciones políticas, sino técnicas, y pidió al Gobierno asumir con mayor seriedad el manejo de las finanzas públicas.
“Las consecuencias no se van a ver ahora; se van a ver en dos o tres años o en el próximo gobierno”, señaló. El contralor también relacionó la presión fiscal con deudas acumuladas en sectores como salud, subsidios de energía, medicamentos y contingencias judiciales, que, según dijo, están aumentando la fragilidad financiera del Estado colombiano.
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Las advertencias de la Contraloría
- La Contraloría alertó que las recientes emisiones de TES se hicieron con tasas de interés más altas, lo que aumenta el costo futuro de la deuda pública.
- Advirtió un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional tras la colocación de 6 billones de pesos en TES el 13 de mayo de 2026.
- Señaló que el aumento de las tasas podría incrementar la carga del servicio de la deuda y presionar aún más las finanzas públicas.
- Expresó preocupación por la apreciación del franco suizo frente al dólar, que podría elevar costos financieros y reducir beneficios cambiarios esperados por el Gobierno.
- Cuestionó la ampliación de los mecanismos de sobreadjudicación de deuda autorizados por el Ministerio de Hacienda, al considerar que podrían incentivar un mayor endeudamiento.
- Alertó que las tasas de TES de corto plazo están por encima de las de largo plazo, una situación atípica que refleja desconfianza del mercado sobre la estabilidad fiscal del país.
- Indicó que, si continúan las emisiones de deuda bajo las actuales tasas, podría verse comprometida la meta de déficit fiscal de 2026, fijada en -5,1 % del PIB.
- Advirtió que el déficit fiscal incluso podría superar el nivel de 2025, cuando cerró en -6,4 % del PIB.
- Confirmó una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública durante 2025.
- Manifestó preocupación por la concentración de vencimientos de deuda en 2026, 2029 y 2030.
- Alertó sobre la persistencia de déficits primarios en un contexto de altas tasas de interés y bajo crecimiento económico.
- Señaló que la deuda y los intereses siguen creciendo mientras los ingresos del Estado no aumentan al mismo ritmo.
- Advirtió que el mayor nivel de ejecución del Presupuesto General de la Nación corresponde actualmente al pago de deuda (37,5 %), mientras la inversión pública apenas llega al 19 %.
- Cuestionó la baja ejecución de recursos de inversión y aseguró que esto pone en riesgo la reactivación económica y el cumplimiento de metas sociales.