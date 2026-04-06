Escándalo por reunión entre Lemus y abogado de ‘Papá Pitufo’: Mañanas Blu, lunes, 6 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 6 de abril de 2026:



Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia , habló sobre las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según las cuales habría sostenido reuniones con el abogado de alias 'Papá Pitufo', señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.

, habló sobre las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según las cuales habría sostenido reuniones con el abogado de alias 'Papá Pitufo', señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. César Gaviria, expresidente de Colombia , se refirió sobre la tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República.

, se refirió sobre la tensión entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. Abelardo De La Espriella, candidato presidencial , profundizó sobre el escándalo tras la confesión del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que, según información de inteligencia, tuvo conocimiento de supuestos acuerdos ilegales para manipular resultados electorales entre el candidato y los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de Thomas Greg and Sons.

, profundizó sobre el escándalo tras la confesión del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que, según información de inteligencia, tuvo conocimiento de supuestos acuerdos ilegales para manipular resultados electorales entre el candidato y los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de Thomas Greg and Sons. El general (r) Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, abordó sobre el anuncio de la Policía de que continuará solicitando nuevos cargos judiciales contra alias ‘Primo Gay’, tras recientes hechos terroristas con explosivos en el parque principal de Briceño.

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